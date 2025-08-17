“Políticos debemos abrir los ojos, escuchar y reflexionar tras caminata por la democracia y la libertad”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa– El candidato a la alcaldía por el Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dijo que “los políticos debemos abrir los ojos, escuchar, reflexionar”, tras la caminata realizada por las iglesias en Honduras.

“Ayer Honduras habló fuerte y claro: Dios, paz, libertad y democracia”, posteó en sus redes sociales.

En ese sentido dijo que los políticos debemos abrir los ojos, escuchar, reflexionar y hacer un reseteo profundo de nosotros mismos, para respaldar con acciones ese sentimiento de cambio que el pueblo clama en las calles.

Juan Diego felicito a la Conferencia Episcopal y a la Confraternidad Evangélica por esta masiva convocatoria y al pueblo hondureño por asistir como una sola familia a este encuentro.

“Dios está con Honduras”, apuntó. IR