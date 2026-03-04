Policías que estaban asignados a altos funcionarios custodiarán buses de la UNAH

Tegucigalpa– Agentes policiales que anteriormente estaban asignados a la custodia de altos funcionarios del Estado serán reubicados para brindar seguridad en los buses de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La medida busca reforzar la protección de estudiantes y personal en el transporte universitario, especialmente en rutas consideradas de mayor riesgo.

La decisión se enmarca dentro de un plan de seguridad coordinado entre la Policía Nacional y la administración de la UNAH.

Según las autoridades, el objetivo es el de garantizar un traslado seguro y prevenir incidentes delictivos que puedan afectar a la comunidad universitaria. IR