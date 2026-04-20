Policías desalojan con gases a supuestos estudiantes en bajos del CN

Tegucigalpa – Un zafarrancho protagonizaron supuestos estudiantes universitarios, quienes exigían en los bajos del Congreso Nacional que no le bajen el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Según se informó, los estudiantes encapuchados lanzaron piedras e intentaron quitar la barricada que tienen los agentes policiales en los bajos del Legislativo.

Ante el ataque, los agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas.

De acuerdo a lo que se puede evidenciar a través de los medios televisivos, el grupo de encapuchados llegaron con una buena cantidad de piedras para enfrentar a los uniformados.

Este día el rector universitario Odir Fernández y el presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano sostuvieron una reunión para que el presupuesto universitario no sea reducido, ambos funcionarios llegaron a acuerdos para fortalecer el presupuesto de la Alma Mater. IR