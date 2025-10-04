Policías desalojan a pobladores que bloquearon con quema de llantas la carretera hacia Olancho

Tegucigalpa – Pobladores del kilómetro 32 de la carretera hacia el departamento de Olancho bloquearon este sábado el paso con quema de llantas para exigir el cumplimiento de una serie de derechos.

Desde tempranas horas, bloquearon el paso vehicular en ambas vías al poner llantas para quemar y hacer conocer sus exigencias al resto del país.

Los ciudadanos demandan un mejor servicio de energía eléctrica ante los constantes apagones, la instalación de un puente peatonal, pavimentación de la calle, y que se le otorgue servicio de agua potable.

Uno de los manifestantes comentó que en cuanto al agua potable reciben el servicio cada 10 días y que reciben poca cantidad.

Sobre el servicio de energía eléctrica, demandan un proyecto de electrificación indicando que es la única zona que se ha quedado sin luz.

Esta protesta con quema de llantas ha causado un enorme congestionamiento vehicular.

Son más de 500 familias de las aldeas La Cañada e Ilamapa han sido afectados por la falta de electrificación y los racionamientos del agua potable.

Posteriormente, miembros de la Policía Nacional aparecieron con tanquetas y empezaron a lanzarles agua para que los protestantes desalojaran las calles.

Agentes policiales detuvieron a unas personas que se oponían a desalojar las protestas.

Tras unos minutos de enfrentamientos, los policías lograron habilitar parcialmente la carretera en el km 32. AG