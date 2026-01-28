spot_img
Policías antidrogas decomisan armas de grueso calibre, munición y droga en Lempira

Por: Proceso Digital

Piraera, Lempira – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en conjunto con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), ejecutan desde tempranas horas un allanamiento en el municipio de Piraera, departamento de Lempira, el cual deja como resultado un importante decomiso de armas de grueso calibre, munición y supuesta droga.

De manera preliminar, se reporta el decomiso de: dos fusiles multicalibre, una mini uzi, un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo revólver, una granada de fragmentación, munición de diferentes calibres, cargadores para fusil, cargadores para pistola, supuesta droga y tres chalecos antibalas

Los indicios decomisados estarán siendo remitidos a los entes correspondientes para su respectivo análisis e investigación, conforme a ley. JS

