Policía sube a L. 35 millones la recompensa por Romeo Vásquez

Tegucigalpa – La Policía Nacional subió a 35 millones de lempiras la recompensa para quien brinde información del paradero del exjefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez.

El aumento, hecho efectivo por las autoridades de seguridad como parte de los esfuerzos para intensificar la búsqueda del exoficial, quien continúa prófugo pese a los esfuerzos.

Con esta nueva cifra, el caso se convierte en el más costosos en materia de recompensas en Honduras.

Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas que siguieron al golpe de Estado de 2009.

La Policía Nacional reiteró que las líneas de información estarán abiertas de forma confidencial para quienes puedan colaborar con datos certeros que permitan ubicar al exgeneral en condición de retiro.