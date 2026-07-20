Policía sigue una línea de investigación por asesinato de cuatro primos en La Ceiba

Tegucigalpa– Las autoridades policiales informaron que ya cuentan con una línea de investigación para esclarecer el asesinato de cuatro jóvenes, todos primos entre sí, ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Carlos González, confirmó que equipos especializados de investigación trabajan en la recolección de pruebas y en el análisis de los hechos con el objetivo de identificar a los responsables del cuádruple crimen.

El jefe policial indicó que las diligencias avanzan bajo una línea de investigación ya establecida, aunque por razones del proceso no se brindaron mayores detalles. Agregó que el propósito es capturar a los autores del hecho y ponerlos a disposición de la justicia.

El asesinato de los cuatro primos ha generado consternación entre la población ceibeña y ha reavivado la preocupación por los hechos de violencia registrados en la zona norte del país.

Las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones hasta lograr el total esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, el personal de Medicina Forense entregó los cuerpos de las víctimas a sus familiares, quienes los velan en la funeraria Amor Eterno, donde reciben el acompañamiento de amigos y seres queridos antes de darles el último adiós.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Canelas (22), Dylan Mateo Canelas (13), Daniel Canelas y Kevin Magdiel Canelas. IR