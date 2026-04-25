Policía sigue sin determinar número de muertos por crimen en Olancho

Tegucigalpa – La Policía Nacional sigue sin determinar el número de muertos ocurrido en el departamento de Olancho en una zona montañosa fronteriza con Nicaragua.

El subinspector de la Policía, Elvin Díaz, comentó que el jueves se recibió la notificación de un hecho violento en la aldea Anihuas en el sector Cayo Rojo que colinda los municipios de Campamento y Puerto Lempira.

“Al llegar al lugar, los funcionarios policiales constataron que en la zona había ocurrido algunos altercados… se encontró con el cuerpo de Noelia Carrasco, originaria de Trojes, El Paraíso”, dijo el subinspector.

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Señaló que la mujer fue trasladada vía aérea hacia la ciudad de Tegucigalpa, pero que perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Sostuvo que no se puede confirmar si hubo muerte múltiple en el lugar, solo la muerte de la mujer de 33 años, pero que está investigando si hubo más decesos o heridos.

“No podemos confirmar hasta el momento que se trató de una muerte múltiple”, esclareció.

Díaz manifestó que se solicitó la ayuda de las Fuerza Aérea de Honduras (FAH) para el traslado del cuerpo de la mujer a Tegucigalpa para la autopsia y entregárselo a los familiares.

El subinspector comentó que la causa preliminar del hecho violento es por pleitos entre familias por propiedades o terrenos. AG