Policía se suma al lanzamiento del plan de seguridad y prevención por el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa – La Policía Nacional se sumó a las demás instituciones que conforman Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), en el lanzamiento oficial de los trabajos operativos que se ejecutarán antes, durante y después de las actividades religiosas en el marco conmemorativo del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, una de las celebraciones de mayor significado espiritual y cultural para el pueblo hondureño.

Este plan interinstitucional tiene como objetivo principal garantizar la seguridad, el orden y la atención integral de los miles de feligreses que acudirán a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, provenientes de distintos puntos del país.

Sobre el tema, el Comisionado General Miguel Roberto Pérez Suazo, Director de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua de la Policía Nacional, aseguró que, «todos los que conformamos CONAPREMM nos hemos unido en un haz de esfuerzos para acompañar y ser parte de esta actividad donde se le rinde tributo a la Virgen de Suyapa, ya que todos hemos sido bendecidos en nuestras actividades diarias como servidores por las intersecciones de la madre de Jesús. Así que la institución policial estamos comprometidos con la seguridad de cada uno de los feligreses que asistan durantes estos días a este centro religioso».

Atenciones médicas y humanitarias

Como parte de las medidas de atención humanitaria, la institución policial desplegará ambulancias y personal médico de la Dirección de Sanidad Policial, además de la instalación de una brigada médica que brindará asistencia a los feligreses que visiten el santuario mariano, reforzando así la respuesta ante cualquier eventualidad de salud.

Asimismo, se implementará un sistema de videovigilancia mediante plataformas tecnológicas ubicadas en puntos estratégicos, lo que permitirá el monitoreo en tiempo real de las zonas de mayor afluencia, con el fin de detectar oportunamente cualquier incidente o actividad ilícita durante el desarrollo de la conmemoración religiosa. JS