Policía resguarda la UMAPS para evitar nueva toma de sindicalistas

Tegucigalpa- Un grupo de agentes de la Policía Municipal se desplegó la madrugada de este lunes en las instalaciones de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), con el objetivo de evitar una nueva toma por parte de sindicalistas.

La acción preventiva se tomó tras los incidentes ocurridos la semana pasada, cuando un grupo de trabajadores sindicalizados ocupó las oficinas en protesta por supuestas irregularidades administrativas y demandas laborales.

La administración de la UMAPS aseguró que, pese a la tensión, las operaciones no han sido interrumpidas.

Autoridades municipales informaron que el dispositivo de seguridad permanecerá durante la jornada para resguardar las instalaciones y prevenir posibles enfrentamientos.

La semana pasada los sindicalistas advirtieron que las tomas en esa dependencia continuarán, hasta que las autoridades respeten el contrato colectivo. IR