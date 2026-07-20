Policía reporta siete protestas simultáneas y despliega operativos para garantizar el orden

Tegucigalpa- La Policía Nacional informó que este día se registran al menos siete protestas en diferentes puntos del país, entre ellas en la ciudad capital, a la altura de Germania, y en el desvío de El Conejo, donde las autoridades mantienen presencia preventiva para garantizar la seguridad de manifestantes y conductores.

-En Macuelizo, Santa Bárbara agentes policiales se enfrentan con los pobladores para restablecer el paso vehicular.

El portavoz policial, comisario Edgardo Barahona, explicó que los agentes permanecen atentos en las zonas de concentración, ya que la presencia de grupos numerosos puede generar afectaciones al tránsito vehicular. No obstante, destacó que las manifestaciones se desarrollan de forma pacífica y sin mayores incidentes.

Indicó que, conforme al Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, se permite el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, siempre y cuando no se vulneren otras garantías, como la libre circulación y el orden público.

Añadió que se ha establecido coordinación con los organizadores para facilitar el desarrollo de las movilizaciones.

Entre las protestas reportadas también figuran concentraciones en Tocoa, donde unas 300 personas permanecen en el tramo que comunica con el municipio de Sabá, así como otra manifestación en el sector de Macuelizo. En total, las autoridades contabilizan siete acciones de protesta distribuidas en distintas regiones del país.

El comisario señaló que en cada uno de estos puntos se han desplegado equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para realizar desvíos, orientar a los conductores y recomendar rutas alternas con el objetivo de reducir el impacto en la circulación vehicular.

Reiteró que la Policía Nacional continuará privilegiando el diálogo con los dirigentes de las manifestaciones, confiando en que las protestas concluyan de manera pacífica y sin afectar los derechos del resto de la población. IR