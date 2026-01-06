Policía reporta incremento de solicitud de hojas de antecedentes policiales en SPS

Tegucigalpa – La Policía Nacional reportó un notable incremento en la afluencia de ciudadanos que solicitan la hoja de antecedentes policiales se registra en las instalaciones de la Jefatura Regional de la Policía Nacional en la ciudad de San Pedro Sula.

Dicho trámite, en su mayoría, es gestionado por jóvenes que buscan cumplir este requisito para optar a un empleo.

Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informaron que la alta demanda responde al dinamismo del mercado laboral en la zona norte del país, donde empresas públicas y privadas exigen este documento como parte del proceso de contratación.

En ese sentido, la DPI recomendó a los ciudadanos presentarse con la documentación completa y en regla, a fin de evitar retrasos y agilizar el proceso de atención.

Sí bien, las instalaciones cuentan con una sucursal bancaria donde los usuarios pueden realizar el pago correspondiente de 200 lempiras que tiene el trámite, se recomienda llegar con el pago ya efectuado.

Las autoridades también destacaron que los menores de 25 años están exentos de este pago, como una medida de apoyo a la juventud hondureña que busca su primer empleo. (RO)