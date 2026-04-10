Policía refuerza resguardo en instalaciones del CNE tras juicio político a Marlon Ochoa

Tegucigalpa- A las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), se mantiene presencia de la Policía Nacional, ante amenazas de tomas relacionadas con el juicio político contra Marlon Ochoa.

El Congreso Nacional presentó denuncia contra el consejero Ochoa, dicha acción llevó a que fuera suspendido de su cargo.

Una comisión especial se encargará de llevar el juicio político para cuatro funcionarios electorales entre ellos Marlon Ochoa del CNE, al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

En los próximos días la comisión especial hará efectiva la citatoria.

Tras conocer la aplicación del juicio político Ochoa a través de sus redes sociales informó que no asistirá a ninguna citatoria que haga el poder Legislativo. IR