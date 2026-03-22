Policía recupera resort ocupado en Trujillo

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, informó este sábado que en las últimas horas se llevó a cabo un operativo de intervención para la recuperación de un bien inmueble denominado Trujillo Beach Eco-Resort, ubicado en la comunidad de Marañones, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Dicha acción policial se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en ley, logrando el despeje, recuperación y entrega del bien inmueble sin registrarse incidencia alguna, garantizando en todo momento el respeto al orden público y la seguridad de las personas presentes en el lugar.

El operativo fue coordinado por autoridades policiales, con la participación de personal preventivo y unidades especializadas de la Policía Nacional, quienes actuaron de manera profesional y en apego al marco legal vigente.

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Asimismo, se brindaron las orientaciones correspondientes a los encargados del inmueble y personal de seguridad, a fin de que continúen con los procesos legales pertinentes ante las instancias de investigación competentes.

De acuerdo con información preliminar, la intervención responde a acciones orientadas a la recuperación de espacios y al fortalecimiento de la seguridad en la zona.

En ese sentido, la Policía Nacional indicó que mantendrá operativos permanentes en dicha zona hasta ubicar a las personas responsables de esos hechos irregulares relacionados con la ocupación del inmueble. (RO)