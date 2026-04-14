Policía realiza una docena de allanamientos en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa – Al menos 12 allanamientos se realizan en el sector de Olanchito, Yoro, por parte de la Policía Nacional, como parte de un operativo contra estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

Las acciones están orientadas a ubicar y capturar a personas implicadas en este ilícito, así como en otros delitos conexos que operan en la zona.

Desde tempranas horas de la mañana agentes realizan los allanamientos de morada con el objetivo de capturar a personas vinculadas a la narcoactividad.

Asimismo, en busca de droga, armas, dinero que mueve la estructura criminal.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y el operativo sigue su curso. IR