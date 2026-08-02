Policía prepara intervenciones en centros educativos para frenar influencia de estructuras criminales

Tegucigalpa. -La Policía Nacional anunció una estrategia interinstitucional para intervenir centros educativos donde se ha detectado la presencia e influencia de estructuras criminales que buscan reclutar y controlar a estudiantes, informó el jefe de Operaciones de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), comisario Cristian Nolasco.

El oficial explicó que se han desarrollado reuniones encabezadas por las máximas autoridades de la Policía Nacional, con la participación de la Secretaría de Educación, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, la Policía Comunitaria y otras instituciones, con el propósito de coordinar acciones preventivas y de seguridad dentro de los centros educativos.

Nolasco indicó que las autoridades ya identificaron varios institutos que presentan mayores niveles de riesgo y que serán priorizados en las intervenciones. Entre ellos mencionó el Instituto Central Vicente Cáceres y el Instituto Hibueras, aunque señaló que existen otros centros bajo evaluación.

Agregó que las primeras acciones se concentrarán en Tegucigalpa y posteriormente se extenderán a San Pedro Sula y al resto del país.

Advirtió que algunas estructuras criminales están infiltrando los centros educativos para intimidar a estudiantes y obligarlos a integrarse a grupos delictivos.

Señaló que este fenómeno no es exclusivo de la capital, sino que también se presenta en otras regiones del territorio nacional.

Asimismo, manifestó que la Policía ha recibido un mayor número de denuncias por parte de la ciudadanía sobre situaciones de violencia e indisciplina en los colegios, muchas de ellas relacionadas con amenazas, consumo de drogas y falta de respeto hacia el personal docente.

El comisario hizo un llamado a padres de familia, maestros y estudiantes a involucrarse en la recuperación de los espacios educativos, al considerar que el problema debe enfrentarse de manera conjunta. «Si no trabajamos unidos como sociedad, será difícil frenar la influencia de las estructuras criminales en los centros educativos», apuntó Nolasco. IR