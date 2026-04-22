Policía pide definir mapeo sobre las invasiones de tierras

Tegucigalpa – El comisionado de la Policía Nacional, Francisco Turcios, consideró necesario hacer un mapeo de donde está ocurriendo las invasiones de tierra a nivel nacional.

El titular de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana (DNPSC) sostuvo una reunión este miércoles con la comisión de seguridad del Congreso Nacional para conformar mesas de trabajo sobre las invasiones de tierras y la seguridad jurídica.

“Es necesario hacer un mapeo a nivel nacional de donde se está haciendo, las acciones que se van a tomar”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Turcios señaló que las invasiones de tierra pasaron de 23 mil hectáreas en 2023 a 45 mil el año pasado, pero que no ha terminado el recuento total.

Señaló que en la próxima reunión haya certeza sobre la cifra total de hectáreas invadidas.

El comisionado de la Policía indicó que debe haber reuniones con el Ministerio Público, Poder Judicial y el Instituto Nacional Agrario (INA) para saber a qué soluciones se llegan con este tema. AG