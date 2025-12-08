Policía pide a población que soliciten acompañamiento para retirar pago de aguinaldo

Tegucigalpa – La subinspectora de Policía, Yamileth Villalobos, exhortó hoy a la población hondureña que soliciten acompañamiento para retirar pago de aguinaldo.

Detalló que más de 25 mil policías se encuentran dispersos a nivel nacional bajo el operativo “Navidad Segura”.

En ese sentido, dijo que tanto instituciones bancarias como cajeros automáticos están siendo vigilados por la Policía Nacional.

Sin embargo, la población también puede solicitar el acompañamiento policías si dese sentirse más seguro, acotó.

El aguinaldo es la remuneración que recibe el empleado a finales del año como reconocimiento a su esfuerzo.

Por ley, el aguinaldo debe pagarse en diciembre, aunque se permite que patronos y trabajadores lleguen a acuerdos para fijar una fecha.

En ese sentido, este beneficio se pude pagar durante todo el mes de diciembre, por lo que el operativo Navidad Segura continuará hasta el fin de las fiestas. PD