Policía pide a familiares de desaparecidos informar si aparecen ya que “desaparecen para departir” los fines de semana

Tegucigalpa – El portavoz de la Policía Nacional Edgardo Barahona, pidió hoy a los familiares de personas reportadas como desaparecidas, informar si aparece, ya que en muchos casos se ha identificado que “desparecen para departir” un fin de semana y luego el lunes regresan a casa.

La anterior petición es para no agotar el talento humano o el recurso logístico, explicó el funcionario policial.

Recordó que lo adecuado es reportar una desaparición 24 horas después que sucedió.

En ese lapso los familiares pueden buscar en hospitales o en la morgue de la ciudad, externó.

De acuerdo a datos de la Dirección de Investigación Policial (DPI), brindados a Proceso Digital, desde el 01 de enero al 20 de abril del 2026 se registran 167 expedientes investigativos de personas desaparecidas en el territorio nacional.

Lo anterior revive un fantasma del pasado de Honduras cuando en las décadas de los 80 y 90 se registraron 184 casos de personas desaparecidas, según estadísticas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Tanto en el pasado como en el presente se estima que la cifra es mayor ya que muchos de los casos no son denunciados por los familiares por diversos factores como el miedo a represalias o intimidación. (RO)