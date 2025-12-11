Policía Nacional vigila acceso a la capital y el Infop por posibles tomas

Tegucigalpa – La Policía Nacional se mantiene vigilante de los accesos a la capital hondureña ante la amenaza de tomas de vías de comunicación, indicó el comisionado Wilber Mayer, jefe regional de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Francisco Morazán.

Afirmó que en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), hay más de un centenar de oficiales policiales brindando seguridad de manera permanente.

(Leer) Instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), continúan bajo fuerte resguardo policial

Mayer recordó que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) están capacitando a las personas que van a formar parte del escrutinio especial, “en ese caso vamos a estar esperando la respuesta de los consejeros para que ellos decida la fecha en que van a ingresar estas personas”, indicó.

(Leer) Lepaterique amaneció paralizado por protesta de pobladores que exigen reparación vial

Por otra parte, el jefe policial Mayer anunció la inauguración de una nueva posta policial ubicada en la zona de Las Brisas donde unos 80 funcionarios serán asignados. VC