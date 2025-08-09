Policía Nacional sin hipótesis concluyente sobre atentado contra alcalde de Olanchito y caso de diputado suplente

Tegucigalpa- La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y con el apoyo de la Unidad Metropolitana Número 17, desarrolla diligencias técnicas y científicas para esclarecer el presunto atentado contra la vivienda del alcalde de Olanchito, Yoro, Juan Carlos Molina, pero sin resultados relevantes.

Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, general Miguel Martínez Madrid, la denuncia fue recibida a través de la línea de emergencia 911. El hecho ocurrió a las 3:00 de la madrugada, cuando individuos a bordo de un vehículo realizaron múltiples disparos contra la casa del edil.

En la inspección técnica se recolectaron ocho casquillos calibre 9 mm y se identificaron cinco impactos de proyectil en la pared de la vivienda. El equipo investigador analiza grabaciones de cámaras de seguridad en un perímetro de hasta cinco kilómetros con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables.

Martínez Madrid destacó que se está dando máxima prioridad a esta denuncia, especialmente en un contexto de efervescencia política. La Policía Nacional indicó que trabaja con estricto apego a los derechos humanos para prevenir cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la paz social.

En paralelo, el portavoz brindó información sobre la privación de libertad de un diputado nacionalista suplente por Santa Bárbara, Mario Reyes, quien fue privado de su libertad por varias horas ayer viernes, caso que involucra a dos detenidos con acceso a códigos y georreferencias de vehículos, así como a la capacidad de apagar sistemas electrónicos de automóviles de manera remota.

Aunque se estima que estos dos casos no tendrían un móvil político, esa hipótesis aún no se descarta, también, se investiga si existe relación con una estructura criminal conocida como “La Cleivona”, vinculada a delitos como sicariato, extorsión y narcotráfico, que opera en la zona norte y presuntamente en los departamentos de Comayagua y Santa Bárbara.

Martínez Madrid afirmó que no descansarán hasta desmantelar por completo esta red delictiva y que, en ambos casos, aún es prematuro establecer una hipótesis definitiva sobre el móvil de los hechos criminales.LB