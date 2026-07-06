Policía Nacional reporta siete autosecuestros en lo que va de 2026

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó que durante lo que va de 2026 se han registrado siete casos de secuestro fingido en diferentes sectores del país, una modalidad que, según las investigaciones, en años anteriores no era tan recurrente.

– Los siete casos registrados se concentran principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El director de Comunicación Estratégica policial, Wilber Mayes, explicó la Unidad Nacional Antisecuestros establece dos causas recurrentes, pues los reportes responden a conflictos sentimentales o a problemas económicos

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Agregó que la mayoría de estos hechos “van redireccionados” a jóvenes que abandonan sus hogares por problemas familiares relacionados con relaciones sentimentales.

“También estamos ventilando el caso por una cuantía económica o una cuantía extorsiva que ellos están implementando”, manifestó el agente, al explicar que algunos involucrados buscan obtener dinero de sus familiares mediante la simulación del delito.

El comisionado recordó que quienes incurren en este tipo de acciones enfrentan consecuencias legales, ya que incurren en el delito de simulación de infracción inexistente.

De acuerdo con Mayes, estos casos son investigados penalmente por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y posteriormente son remitidos al Ministerio Público y al Poder Judicial para ser sancionados.

Finalmente, lamentó que este tipo de denuncias falsas obliguen a desplegar personal y recursos policiales que podrían destinarse a la atención de delitos reales, aunque aseguró que todas las denuncias son atendidas con la misma seriedad. AD