Policía Nacional refuerza la seguridad en los bajos del Congreso Nacional

Tegucigalpa – La Policía Nacional a través de sus diferentes Direcciones y Unidades ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en los bajos del Congreso Nacional, con motivo de la Primera Legislatura correspondiente al año 2026.

Estas acciones tienen como objetivo principal garantizar el orden público, la seguridad y la tranquilidad de la población que transita y permanece en este importante sector de la capital, así mismo garantizar la seguridad de los bienes y locales comerciales que operan en la zona.

Para el desarrollo de este operativo especial, se ha desplegado un contingente de más de 600 elementos policiales, pertenecientes a distintas Direcciones operativas y especializadas de la Policía Nacional. Entre ellas destacan la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), integrada por las Unidades Metropolitanas #1, 2, 3 y 4, quienes tendrán presencia activa y permanente en la zona.

Asimismo, participan efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), Dirección de Sanidad Policial (DSP), Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Dirección Policial de Telemática y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), trabajando de manera coordinada para fortalecer las labores de seguridad y prevención.

En ese sentido, los uniformados policiales han sido estratégicamente distribuido en distintos anillos de seguridad, con el fin de resguardar las instalaciones, mantener el control del área y prevenir hechos delictivos o situaciones que puedan alterar el orden público, brindando así seguridad tanto a los asistentes como a la ciudadanía en general. JS