Policía Nacional recupera lote de 50 armas de fuego institucionales

Tegucigalpa – En una contundente demostración de eficiencia administrativa, transparencia y estricto seguimiento legal, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección de Defensoría Jurídica Policial (DDJP), concretó este lunes 8 de junio de 2026 la recuperación y devolución formal de un importante lote de 50 armas de fuego que se encontraban bajo custodia del Ministerio Público.

– El lote recuperado está valorado estratégicamente en 20 fusiles y 30 pistolas que regresan al inventario operativo de la institución.

Este importante logro operativo y jurídico es el resultado de un riguroso proceso de investigación técnica e institucional que inició el 7 de agosto de 2025, cuando especialistas de la DDJP, en coordinación con el Módulo Administrador de Archivo, Evidencias y Documentos Históricos (MAAEDH) del Ministerio Público, identificaron en la Bodega N.° 2 un lote de armamento en calidad de decomiso con indicios de pertenecer a la fuerza policial.

Tras el hallazgo, el Departamento de Armería y Municiones (DAM) realizó las minuciosas verificaciones en los registros logísticos institucionales, logrando acreditar con absoluta certeza científica y documental la propiedad estatal de treinta (30) armas de fuego tipo pistola y veinte (20) armas de fuego tipo fusil, pertenecientes al patrimonio de la Policía Nacional.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2026, se instaló una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, donde se trazó la ruta legal para la inspección, recolección, embalaje y el riguroso peritaje balístico correspondiente.

Dando cumplimiento a la estrategia de recuperación de activos, el Director de la DDJP, Comisionado de Policía Raúl Martínez Alvarado, formalizó la solicitud de devolución ante el Jefe del MAAEDH, Abogado Esdras Marroquín. Esta acción dio paso a una exhaustiva jornada de verificación y embalaje en la que participaron expertos de la DDJP, el DAM, el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El traslado seguro y técnico del armamento hacia los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística de la DPI estuvo a cargo de la Jefa de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Delito, Inspectora Auxiliar de Policía Merary del Carmen Zerón Domínguez, garantizando en todo momento la cadena de custodia y la realización de los peritajes científicos que avalan la idoneidad del armamento.

El ciclo de éxito jurídico concluyó con la entrega formal y recepción del armamento por parte del Jefe del Departamento de Armería y Municiones (DAM), Sub Comisario de Policía Didier Dasaev Banegas Lanza, reincorporando oficialmente estas 50 valiosas herramientas a la logística de la institución. JS