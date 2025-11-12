Policía Nacional recibe moderna flota vehicular

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional realizó la entrega de una nueva flota vehicular conformada por 37 radio patrullas y 300 motocicletas, destinadas principalmente para fortalecer la operatividad policial en el departamento de Yoro y a nivel nacional.

Esta dotación tiene como propósito incrementar la capacidad operativa, la cobertura territorial y la respuesta ante emergencias de las zonas más estratégicas del país, se informó.

Durante el acto, el Ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, destacó que esta entrega reafirma el compromiso de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional en seguir dignificando la labor policial y dotar de herramientas y logística moderna a quienes garantizan la seguridad ciudadana. “Cada unidad entregada es una herramienta vital para proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los hondureños”, expresó.

La nueva flota permitirá fortalecer los patrullajes móviles y motorizados, mejorar la capacidad de reacción ante hechos delictivos y robustecer las estrategias de prevención del delito. Además, de la dotación de equipamiento tecnológico que facilita la comunicación y el control operativo en el terreno, optimizando los recursos logísticos de la institución.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Seguridad, entre los años 2022 y 2025 se han incorporado 830 nuevos vehículos al parque automotor de la Policía Nacional. Esta dotación se enmarca dentro de una estrategia integral que busca fortalecer de manera sostenida la logística y operatividad policial en todas las regiones del país. JS