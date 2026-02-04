Policía Nacional lanza plan “Barrios y Comunidades Seguras” a nivel nacional

Tegucigalpa.- La Policía Nacional de Honduras lanzó oficialmente el plan “Barrios y Comunidades Seguras”, una estrategia integral de seguridad ciudadana que se implementará de manera simultánea a nivel nacional a través de las nueve jefaturas regionales, con el objetivo de fortalecer el control territorial, prevenir el delito y garantizar la tranquilidad de la población.

Este plan contempla el despliegue de más de 24 mil efectivos policiales, incluyendo escuadrones motorizados, quienes desarrollarán labores operativas y preventivas en barrios, colonias, zonas comerciales y sectores estratégicos del país, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a mantener el orden público y la convivencia ciudadana.

Entre las acciones priorizadas se incluyen patrullajes móviles, a pie y motorizados, saturaciones policiales en barrios y colonias con mayor incidencia delictiva, así como labores de inteligencia orientadas a la identificación y neutralización de estructuras criminales que afectan la seguridad de las comunidades.

Asimismo, se ejecutarán inspecciones de vehículos, registros preventivos de personas, seguridad en el transporte público, instalación de retenes fijos, control vial y operativos de verificación, en estricto apego al marco legal y al respeto de los derechos humanos.

El plan también incorpora operaciones especiales desarrolladas por las diferentes Direcciones Nacionales, Unidades Metropolitanas y Departamentales de la Policía Nacional, quienes actuarán de forma coordinada dentro de sus respectivos sectores de responsabilidad.

Con esta estrategia, la institución policial busca reforzar la presencia policial permanente, mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la institución policial mediante acciones visibles, ágiles y efectivas.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de proteger la vida y los bienes de la población, trabajando de manera firme y articulada para el control, la prevención y la disuasión del delito, contribuyendo así a la paz, la seguridad y la tranquilidad de todos los hondureños.