Policía Nacional lanza Operación “Mercados Seguros” en 95 plazas comerciales a nivel nacional

Tegucigalpa – La Policía Nacional realizó este viernes el lanzamiento oficial de la “Operación Mercados Seguros”, que será ejecutada en 95 mercados municipales a nivel nacional, con el propósito de incrementar las acciones policiales y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía hondureña durante los últimos meses del año.

Esta operación preventiva busca proteger a comerciantes, locatarios y compradores, ante el incremento de la actividad económica y comercial que caracteriza la temporada navideña.

Para ello, se ha desarrollado una planificación anticipada y coordinada con las administraciones municipales y asociaciones de vendedores de los diferentes mercados del país, indicaron las autoridades en el lanzamiento del operativo.

Durante la ejecución de esta estrategia, la institución policial reforzará la presencia de sus agentes mediante patrullajes a pie, vigilancia motorizada y puestos fijos de control, con el fin de prevenir delitos y mantener el orden público.

En ese contexto, a partir de hoy se mantendrá vigilancia permanente en centros comerciales, mercados y otros lugares de concurrencia.

Asimismo, aumentarán los operativos y puestos de control en distintos ejes carreteros del país. (RO)