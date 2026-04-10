Policía Nacional intensifica intervenciones en zonas críticas

Tegucigalpa – El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, presentó este día un balance sobre la situación de seguridad en el país, a la vez que anunció operativos de alto impacto en el departamento de Olancho.

A pesar de que el Valle de Sula registra una tendencia a la baja en la criminalidad, el municipio de Choloma se mantiene como un punto crítico que rompe la estadística regional. Por su parte, el Distrito Central presenta una dualidad estadística que requiere atención inmediata, apuntó.

“El Distrito Central tiene una gran cantidad de homicidios; sin embargo, en tasa es de los más bajos por la densidad poblacional. Aun así, la incidencia en Francisco Morazán es digna de una atención especial y ya estamos actuando”, afirmó Oseguera.

El director de la PN, informó que actualmente se desarrollan fuertes operativos en el municipio de Concordia, Olancho, donde se han identificado conflictos territoriales, daños a la propiedad y muertes por venganzas vinculadas a fenómenos delictivos locales.

Las operaciones se mantienen activas con cinco equipos de intervención táctica y además de Olancho, los equipos están desplegados en la zona sur, Valle de Sula y puntos estratégicos de Francisco Morazán.

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Inteligencia y Binomio Policía-Comunidad

Oseguera fue enfático en que la institución no buscará justificaciones ante la violencia. «Es una situación fuerte, son problemas sociales de toda una vida en la región, pero es hora de trabajar y no dar excusas», sentenció.

La nueva estrategia de seguridad se basará en tres pilares fundamentales indicó y mencionó principalmente acciones visibles y secretas.

Entre estas: Operaciones de saturación combinadas con labores de inteligencia confidencial. Modelo Comunitario: El acercamiento con la población será el punto de partida para identificar las necesidades reales de seguridad en cada municipio, detalló.

Asimismo, el director hizo un llamado a los comunicadores para transmitir mensajes responsables que coadyuven al desarrollo de las estrategias, dijo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad con su mensaje adecuado.

Finalmente, el jerarca policial reiteró que la prioridad absoluta es prevenir la pérdida de vidas y que cualquier municipio que presente una alta incidencia delictiva será intervenido de inmediato por equipos especiales para garantizar la estabilidad económica y la convivencia ciudadana. LB