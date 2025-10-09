Policía Nacional integra más de 800 nuevos funcionarios policiales

Tegucigalpa – La Policía Nacional realizó hoy la ceremonia de asignación de 832 nuevos funcionarios policiales, formados y graduados en el Instituto Técnico Policial (ITP) con sede en Comayagua.

Los cursos finalizados son el Técnico Superior en Ciencias Policiales, con orientación en Seguridad Comunitaria 116-2025, Técnico en Conducción de Vehículos 03-2025 y Técnico en Ciencias Policiales dirigido a Exmilitares 004-2025, los cuales fueron instruidos bajo los más estándares académicos, éticos y operativos.

Los graduados se incorporan a las distintas unidades departamentales, metropolitanas y especializadas, reforzando el trabajo de prevención y respuesta inmediata ante la criminalidad.

Durante el acto de graduación las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección de Educación Policial, destacaron el esfuerzo, disciplina y compromiso de los nuevos integrantes, quienes culminaron su proceso formativo con excelencia y vocación de servicio a la patria.

En ese sentido, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, expresó que, “el fortalecimiento del talento humano es esencial para garantizar una policía moderna, cercana a la gente y respetuosa de los derechos humanos. Estos 832 nuevos funcionarios son ejemplo del compromiso con Honduras y su seguridad”.

Más de 832 nuevos funcionarios formados en el Instituto Técnico Policial (ITP), reforzarán la seguridad en los diferentes departamentos del país, priorizando la prevención, proximidad ciudadana y combate frontal al delito.

De acuerdo con fuentes oficiales con esta nueva incorporación, la Policía Nacional continúa ampliando su cobertura operativa y fortaleciendo las capacidades institucionales en investigación, inteligencia, reacción y proximidad comunitaria. Los nuevos agentes serán distribuidos estratégicamente en las zonas estratégicas del país, con el fin de brindar una respuesta oportuna y fortalecer la confianza ciudadana en la labor policial. (RO)