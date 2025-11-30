Policía Nacional despliega 25 mil funcionarios para brindar seguridad a hondureños en elecciones

Tegucigalpa – La Policía Nacional desplegó a 25 mil funcionarios para brindar seguridad a los hondureños durante las elecciones generales.

Así lo informó esta mañana el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien acotó que hoy es un día histórico para el país, hoy los hondureños decidirán el futuro de la nación.

La Policía Nacional mantiene un despliegue total de sus miembros para garantizar la seguridad, tranquilidad y transparencia de las elecciones, en todo el país.

El soberano se manifestará y su voluntad será respetada en esta fiesta cívica y democrática, acotó.

Las urnas se abren a las siete de la mañana de este domingo y más de seis millones de hondureños están llamados a ejercer el sufragio. (RO)