Policía Nacional desplegará mil agentes y Black Mambas para primer partido de la gran final de fútbol nacional

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras movilizará a más de mil funcionarios policiales para dar seguridad durante el encuentro deportivo entre el Club Deportivo Marathón y el Club Deportivo Olimpia que se desarrollará mañana domingo a partir de las 4:30 de la tarde, en San Pedro Sula, Cortés.

Asimismo, el evento correspondiente al primer partido de la Gran Final del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, programado en el Estadio Olímpico Metropolitano será monitoreado mediante el sistema de videovigilancia del 911, con 18 cámaras activas, torres de videovigilancia y vehículos tácticos Black Mamba.

La Secretaría de Seguridad informó además que implementará un amplio dispositivo policial conformado por cinco anillos de seguridad dentro y en los alrededores del estadio, además de cuatro dispositivos adicionales para el control del ingreso y la circulación en las zonas adyacentes.

Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) desarrollará operaciones de control vial a partir de la 1:00 de la tarde en la parte externa del estadio y áreas de estacionamiento.

Para mayor control, se notificó que se gestionará el pase vehicular autorizado y se contará con patrullas móviles y motorizadas para la regulación del tránsito.

“El ingreso de vendedores estará habilitado de 9:30 a 10:30 de la mañana, previa revisión exhaustiva. Los portones del estadio se abrirán a los asistentes a partir de la 1:30 de la tarde”, indicó la Policía mediante un comunicado.

Asimismo, recordó que entre los objetos prohibidos están las armas de fuego, los objetos punzocortantes, artefactos pirotécnicos, silbatos y dispositivos láser, botellas de vidrio, metal o plástico y cualquier objeto que represente un riesgo para la seguridad.

Como medida preventiva, la Policía recomendó que la edad mínima para el ingreso de niños al estadio sea a partir de los cinco años. VC