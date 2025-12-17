Policía Nacional decomisa armas y municiones en contenedor en aduana de Puerto Cortés

Tegucigalpa – Las autoridades portuarias realizaron un importante decomiso de armas de fuego y municiones durante una inspección efectuada en el Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en la ciudad de Puerto Cortés.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), junto a la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas, el Ministerio Público y personal de CSI-Aduanas.

Durante la inspección de un contenedor que, según la documentación, transportaba mercadería variada tipo encomienda, los equipos detectaron inconsistencias en varios bultos ubicados dentro de una caja de cartón. Al realizar la verificación correspondiente, se localizó armamento y munición que no se encontraba debidamente declarada.

Entre los decomisos se contabiliza una pistola calibre 9 milímetros, dos fusiles calibre .22, cargadores metálicos para armas cortas y largas, accesorios para arma larga, así como un total de 825 cartuchos de munición de diferentes calibres, los cuales fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos.

Las armas, cargadores y municiones decomisadas serán remitidas a las autoridades competentes para el debido proceso conforme a ley. JS