Policía Nacional continúa operativos de plan “Ciudades Seguras” en barrios conflictivos

Tegucigalpa- El subdirector de la Policía Nacional, John Anthony Cole, informó que la institución ha iniciado un proceso de repotencialización del programa Ciudades Seguras, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en los sectores más vulnerables del país.

Cole explicó que actualmente se mantienen operativos constantes y que se ha identificado entre 50 y 100 barrios prioritarios que serán intervenidos con fuertes dispositivos de seguridad, especialmente en la capital.

“Tenemos una buena cantidad de personal para ejecutar estos dispositivos. Contamos con agentes en el transporte urbano y en la protección directa del ciudadano”, señaló.

El funcionario también destacó que se están desarrollando operaciones especiales para la captura de objetivos de alto interés, como parte del plan integral de barrios y comunidades seguras, el cual ya se encuentra en ejecución.

Asimismo, adelantó que próximamente se implementará un plan más amplio, cuya estrategia será presentada oficialmente por el ministro de Seguridad.

En relación con declaraciones recientes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre temas de seguridad regional, Cole recomendó cautela en el manejo de la información.

“Cada quien tiene derecho a opinar, pero muchas veces se desconocen las interioridades de otros países. Hay que escuchar a nuestras autoridades, porque somos nosotros los responsables de la seguridad interna”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la Policía Nacional tiene planificado atacar los puntos más problemáticos de las ciudades, movilizando la mayor cantidad de efectivos posible para incrementar la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a la población.LB