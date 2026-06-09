Policía Nacional conmemora su día con alborada y misa de acción de gracias en Tegucigalpa

Tegucigalpa- Con una alborada y una misa de acción de gracias celebrada en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, la Secretaría de Seguridad conmemoró este martes el Día de la Policía Nacional, en un acto que reunió a las máximas autoridades policiales y funcionarios del sector seguridad.

La ceremonia estuvo marcada por mensajes de reconocimiento a la labor de los hombres y mujeres que integran la institución policial y por el llamado a fortalecer los valores que deben regir el servicio a la ciudadanía.

Durante el evento, el Comisionado de Policía José Luis Flores Ordóñez ofreció las palabras de inauguración y realizó una reseña histórica sobre el origen de la celebración del Día del Policía. En su intervención destacó que la función policial debe ejercerse con amor, honestidad y transparencia, recordando además los principios y valores que distinguieron al prócer nacional José Trinidad Cabañas.

Al acto asistieron las altas autoridades de la Secretaría de Seguridad, entre ellas el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien extendió sus felicitaciones a todos los miembros de la institución por su aniversario y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo el servicio policial en beneficio de la población hondureña.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, destacó que más allá del uniforme y la indumentaria policial existen valores fundamentales que deben mantenerse durante toda la carrera profesional.

Martínez señaló que la inocencia, la ilusión de cumplir un sueño, la valentía y el coraje con que los jóvenes ingresan a los centros de formación policial constituyen la materia prima esencial de cada agente. Asimismo, exhortó a las nuevas generaciones a preservar esos principios hasta el último día de servicio.

“Con esos mismos elementos con los que se llega a los centros de formación se debe llegar al último día de la carrera policial”, expresó el funcionario, al tiempo que felicitó a todos los integrantes de la Policía Nacional en el marco de la celebración de su día.

La conmemoración concluyó con un mensaje de unidad, vocación de servicio y compromiso con la construcción de un país más seguro para todos los hondureños.LB