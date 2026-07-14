Policía Nacional certifica a 20 especialistas en Operaciones Antidrogas

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras realizó la ceremonia de clausura del Curso de Operaciones Tácticas Antidrogas (COTAN VII Promoción), en el que un total de 20 funcionarios policiales culminaron satisfactoriamente su proceso de formación especializada, orientado a fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el tráfico de drogas.

El curso se desarrolló del 1 de junio al 10 de julio de 2026 y fue organizado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con el Centro de Escuelas Técnicas de Especialidades Policiales (CETEP) y siendo impartido por instructores altamente calificados de la Escuela de Fuerzas Especiales Policiales (EFEP).

Esta capacitación tuvo como objetivo dotar a los participantes de competencias técnicas, tácticas y destrezas especializadas que les permitan mejorar su desempeño durante la planificación y ejecución de operaciones antidrogas, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y el combate frontal contra el crimen organizado.

Durante el proceso de formación, los funcionarios recibieron instrucción en un amplio programa académico que incluyó normativa jurídica, supervivencia, enfermería y primeros auxilios, navegación terrestre, armamento y tiro, patrullaje y habilidades de campo, así como natación y adaptación al medio acuático, entre otras áreas fundamentales para el desarrollo de operaciones especializadas.

En esta séptima promoción se graduaron 17 hombres y tres mujeres, quienes culminaron exitosamente cada una de las fases teóricas y prácticas, demostrando disciplina, compromiso y vocación de servicio.

Con este tipo de capacitaciones, la Policía Nacional, a través de la DNPA reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades del talento humano policial mediante procesos de formación continua, garantizando una respuesta más efectiva frente a las amenazas del narcotráfico y la delincuencia organizada en el territorio nacional. JS