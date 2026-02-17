Policía Nacional avisa operaciones de alto impacto en Olancho y El Paraíso

Olancho – La Policía Nacional sostuvo una importante reunión de coordinación operativa con el objetivo de planificar acciones policiales de alto impacto que serán ejecutadas en ambos departamentos.

Entre las estrategias definidas destaca la ejecución de allanamientos, saturaciones policiales, patrullajes preventivos y operativos de control en diferentes aldeas, caseríos, barrios y colonias, a fin de reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad ciudadana.

Asimismo, durante la reunión se abordaron temas relacionados con la seguridad vial, estableciendo la continuidad de estrategias orientadas a prevenir accidentes de tránsito y fomentar la responsabilidad en la conducción.

La reunión fue presidida por el Comisionado de Policía Anselmo Antonio Fajardo, Sub Jefe de la Regional No. 07, quien manifestó que «estamos comprometidos con la seguridad ciudadana, y seguiremos trabajando mediante acciones de prevención, disuasión y control del delito; de esta manera mantendremos la paz y seguridad de toda la población”.

Por su parte, el Comisario de Policía Moisés Amador Murillo, jefe de la UMEP-15, destacó los avances obtenidos dentro del Plan Operativo Barrios y Comunidades Seguras 2026 que «hemos tenido importantes logros, sacando de circulación a personas dedicadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas, además de la detención de varios individuos vinculados al sicariato”. JS