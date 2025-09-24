Policía Nacional aumenta a L. 30 millones la recompensa por Romeo Vásquez Velásquez

Tegucigalpa- La Policía Nacional de Honduras anunció este miércoles 24 de septiembre un nuevo incremento en la recompensa ofrecida por información que lleve al paradero del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez. El monto pasó de 25 a 30 millones de lempiras, la cifra más alta establecida hasta la fecha en el país.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier pista que permita localizar a Vásquez Velásquez, quien enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Zavala, durante las manifestaciones posteriores al golpe de Estado de 2009.

El pasado 5 de septiembre la Policía había decidido aumentar la recompensa a 25 millones de lempiras, pero la falta de resultados en la búsqueda llevó a la determinación de elevar nuevamente la cifra.

La recompensa se fijó inicialmente en marzo de 2025 en 500 mil lempiras y, desde entonces, ha venido aumentando de forma progresiva: primero a 1 millón, luego a 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, posteriormente 15 millones el 31 de julio, después 20 millones el 18 de agosto, y 25 millones el pasado 5 de septiembre. Con el anuncio de hoy, el monto llega a 30 millones de lempiras, el más alto ofrecido en la historia del país por la captura de un individuo.

La Policía Nacional reiteró que las líneas de información estarán abiertas de forma confidencial para quienes puedan colaborar con datos certeros que permitan ubicar al exgeneral en condición de retiro.LB