Policía Nacional anuncia reunión clave para fortalecer estrategia contra el crimen

Tegucigalpa- El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, anunció que este próximo martes se desarrollará una reunión de alto nivel entre distintas instituciones del Estado, en la que se tomarán decisiones importantes relacionadas con la seguridad y el combate al crimen organizado.

Las declaraciones fueron brindadas durante la actividad de la carrera deportiva policial, donde el comisionado destacó que continúan los preparativos para la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional contra el Crimen.

“Todos los días hay reuniones entre las agencias y las instituciones del Estado comprometidas con este esfuerzo. El día martes vamos a tener una gran reunión donde se tomarán grandes decisiones”, adelantó.

Oseguera Mass también informó que las investigaciones sobre el caso ocurrido en Corinto continúan y aseguró que próximamente podrían emitirse nuevas órdenes de captura vinculadas al expediente.

“Hay un trabajo coordinado entre los operadores de justicia y un compromiso común para rendirle resultados al país”, afirmó.

El jefe policial además garantizó que la institución espera recibir nuevo equipamiento aéreo en los próximos meses, incluyendo aeronaves con mayor capacidad para apoyar operaciones de seguridad en distintas regiones del país.

“Muy pronto la sociedad va a estar satisfecha porque contará con una fuerza más potente y eficaz en materia de dispositivos aéreos”, señaló.

En relación con las demandas de la escala básica policial, manifestó que existe expectativa de que pueda concretarse un reajuste salarial durante este año, al considerar que los agentes merecen mejores condiciones debido al riesgo y sacrificio que implica su labor.

Finalmente, indicó que la nueva estructura de investigación y combate a la extorsión estará integrada por personal seleccionado por su experiencia, trayectoria y probidad, con el propósito de garantizar resultados efectivos en la lucha contra este delito. AD