Policía Municipal desmiente desalojos en mercado Zonal Belén y anuncia plan de ordenamiento

Tegucigalpa- El vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, salió al paso y aclaró que es falsa la información que circula sobre un supuesto desalojo de vendedores del mercado zonal Belén.

Según explicó el portavoz, un grupo de personas se manifestó recientemente tras recibir información errónea sobre acciones municipales y se han tomado las puertas del mercado, no obstante, enfatizó que, “en ningún momento como autoridades municipales hemos planificado algún desalojo para ellos”, afirmó.

Detalló que lo que se analiza actualmente es un proceso de ordenamiento, principalmente en los accesos al mercado, donde se ha identificado la presencia de vendedores no organizados que están ocupando entradas, lo que genera dificultades tanto para comerciantes como para compradores.

Asimismo, señaló que de la colonia Monseñor Fiallos se han recibido múltiples denuncias por la ocupación de calles por parte de vendedores, situación que está afectando la libre circulación de los vecinos.

Ante este panorama, indicó que se han sostenido reuniones de coordinación con la Policía Nacional, la Dirección de Vialidad y Transporte y la Gerencia de Orden Público, con el objetivo de diseñar un plan de trabajo que permita ordenar estas zonas sin recurrir a desalojos.

Las autoridades municipales aseguraron que la meta es lograr un mercado más ordenado, limpio y seguro, tanto para los vendedores como para los consumidores.LB