Policía muere atropellado en un operativo vial en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Un agente de la Policía Nacional falleció este jueves al ser atropellado mientras participaba en un operativo en el municipio de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

El fallecido fue identificado como Maximiliano Muñoz, estaba asignado a la unidad metropolitana policial (UMEP #22).

Se informó que el uniformado fue atropellado por un vehículo que iba en exceso de velocidad y no hizo el alto en un operativo de los policías de tránsito.

Un conductor ya fue requerido por su participación en este hecho, y si se confirma que atropelló al agente, será acusado de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria.

El cuerpo del agente policial fue trasladado a la sede de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula, y luego será entregado a sus familiares para su entierro con acompañamiento de la Policía. AG