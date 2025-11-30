Policía Militar reporta cinco detenidos en primera hora de elecciones

Tegucigalpa – El teniente de infantería Misael Rodríguez Padilla, portavoz de la Policía Militar del Orden Público de Honduras, (PMOP), informó hoy que cinco personas fueron detenidas en el inicio de las elecciones generales.

Explicó que estas personas estaban alterando el orden público en diferentes centros de votación.

Los detenidos fueron trasladados a diferentes postas policiales, detalló.

El delito cometido es alteración del orden público, dijo al tiempo que acotó que serán retenidos por 24 horas.

En ese orden, afirmó que mantendrán el orden en este proceso electoral.

Exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier alteración del orden público.

Al respecto, dijo que más de 26 mil elementos de las Fuerzas Armadas están desplegados para garantizar la paz del proceso electoral. PD