Policía libera a escolar y capturan a secuestradores en Siguatepeque

Tegucigalpa – El menor Patrick Sammir Girón Chávez, quien había sido secuestrado en el municipio de Taulabé, Comayagua, fue liberado sano y salvo esta noche, confirmaron autoridades de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, el niño fue localizado durante un operativo ejecutado por equipos de seguridad en distintos sectores, tras intensas labores de búsqueda.

La Policía rescata a menor secuestrado esta mañana en Taulabé, Comayagua y por quien pedían 5 millones para su libertad. pic.twitter.com/p7yufD7RXY — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 9, 2026

El menor había sido trasladado desde Taulabe hacia Siguatepeque por sus secuestradores.

La policía confirmó que los secuestradores pedían cinco millones de lempiras por su liberación a los familiares.

¡EXITOSA OPERACIÓN TRAS RESCATE DEL NIÑO PATRICK GIRÓN!



Los tres sujetos que exigían cinco millones de lempiras por su rescate, fueron capturados pic.twitter.com/PXolktlTEh — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) April 9, 2026

Indicaron que tras el operativo fueron capturados tres hombres señalados como presuntos responsables del secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades competentes.

Los secuestradores fueron identificados como: Bingomar Martínez (identificado como líder del grupo), César David López y Alex José Sánchez Suazo.

El caso generó alarma a nivel nacional luego de la difusión de videos y el llamado urgente a la población para ayudar a ubicar al menor, cuyas alertas dieron con el paradero del niño. IR