Policía investiga robo de un millón de lempiras por caso UNIFIN en Choloma

Choloma – La Policía Nacional advirtió este martes el robo de un millón de lempiras a los ciudadanos en la plataforma “UNIFIN”, que sería una nueva estafa en la ciudad de Choloma, zona norte de Honduras.

Así lo manifestó el subcomisionado Allan Sauceda, quien indicó que el encargado de esta plataforma alegó que le robaron un millón de lempiras, dinero que pertenece a los aportantes.

Contó que el domingo, un grupo de 50 personas llegó al lugar donde opera esta plataforma para exigir devolución de su dinero al administrador.

Sin embargo, el administrador les contestó que no poseía el dinero argumentando que fue víctima de un robo.

En ese orden, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para documentar el caso e iniciar investigaciones, pero el encargado del supuesto negocio no prestó colaboración.

El jefe departamental comentó que hasta la fecha no se ha recibido una denuncia formal del encargado de la plataforma como de las víctimas.

“Según la persona que manejaba el negocio, le habían robado un millón de lempiras, no se ha presentado ninguna documentación soporte”, dijo Sauceda.

Indicó que se está verificando la legalidad, si está constituido la plataforma y la toma de declaración de las víctimas para conocer el modus operandi de esta plataforma.

El subcomisionado exhortó a los ciudadanos de Choloma que ya hay antecedentes en la ciudad por el caso Koriun Inversiones y que no se dejen sorprender de personas que se quieran aprovechar del dinero y no se le dé a sujetos que no tengan documentación legal. AG