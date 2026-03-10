Policía interviene municipio de San Andrés en Lempira y despliega fuertes operativos

Tegucigalpa – La Policía Nacional intervino el municipio de San Andrés, en el departamento de Lempira, luego que en esa zona se registrara la última masacre que dejó tres hermanos asesinados en la aldea Copantio, hecho que ha generado un fuerte despliegue de seguridad en la zona occidental de Honduras.

El jefe departamental de la Policía en Lempira, Cristian Nolasco, informó que la institución desplegó a más de 50 funcionarios policiales para ejecutar operativos preventivos y operativos en el municipio y áreas aledañas.

Según explicó el funcionario, en las acciones participan diferentes unidades policiales, incluyendo la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con operativos móviles, operación candado y labores de investigación en el lugar donde ocurrió el crimen.

“Se ha tomado a bien intervenir el municipio de San Andrés con más de 50 funcionarios, no solo de manera preventiva sino también operativa. Tenemos a la Dirección de Investigación realizando operativos móviles, operación candado e investigación en el lugar de los hechos”, detalló Nolasco.

El jefe policial agregó que los operativos se desarrollan en toda la zona, incluyendo sectores montañosos, con el objetivo de ubicar a los responsables y evitar nuevos hechos violentos.

Asimismo, señaló que se emitió una alerta roja a través de Interpol, debido a que el área donde ocurrió el crimen se encuentra cerca de una zona fronteriza, lo que podría facilitar la huida de los sospechosos hacia otro país.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez, quienes murieron de forma violenta en la aldea Copantío.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades, los tres hermanos habían estado recluidos durante cinco años bajo acusaciones relacionadas con un delito de asesinato.

No obstante, las autoridades policiales indicaron que las operaciones no se limitan únicamente a esclarecer este caso, sino que también buscan prevenir nuevos hechos de violencia en el municipio y reforzar la seguridad en la zona occidental del país. LB