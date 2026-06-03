Policía intensifica operativos para verificar licencias de transporte pesado

Tegucigalpa- La Policía Nacional anunció el refuerzo de operativos a nivel nacional para la verificación de licencias de conducción en vehículos de carga, tras el accidente de una volqueta que dejó varias víctimas en la capital.

El subinspector Carlos Figueroa explicó que estos operativos buscan garantizar que los conductores de transporte pesado cuenten con la documentación correspondiente, además de prevenir excesos de velocidad, conducción bajo efectos de alcohol o sustancias ilícitas.

El portavoz policial hizo un llamado a los conductores de unidades articuladas y no articuladas a portar sus licencias vigentes y cumplir con la normativa de tránsito.

“Lleven a cabo los procedimientos necesarios para poder portar sus debidos documentos a nivel de vehículos de transporte pesado, ya sea en materia articulada y no articulada” invitó Figueroa.

El agente informó que las acciones se ejecutan a través la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en el país.

También detalló la diferencia entre licencias para transporte pesado articulado, como rastras; y no articulado, que corresponde a camiones de carga general sin cabezal.

El vocero reiteró que ambos tipos de vehículos serán objeto de verificación en los múltiples operativos que se desarrollarán en todo el país. AD