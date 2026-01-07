Policía integra plan de seguridad en el marco del 279 aniversario de la Alborada de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del 279 aniversario de la Alborada de la Virgen de Suyapa, se desarrolló una reunión estratégica interinstitucional orientada a fortalecer los dispositivos de seguridad, prevención y atención integral durante este importante evento religioso que congrega a miles de devotos y visitantes a nivel nacional.

– Articulación operativa y preventiva para la protección de visitantes y devotos previo a la jornada religiosa.

La Policía Nacional, a través de sus diferentes direcciones operativas y preventivas, lidera las acciones de planificación y coordinación, reafirmando su compromiso de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección de la vida antes, durante y después de la jornada religiosa.

En esta reunión preparativa participaron representantes de CONAPREMM, Fuerzas Armadas, Sistema Nacional de Emergencias 911, Cruz Roja Hondureña, Cruz Verde, COPECO, Cuerpo de Bomberos, ARSA, CICESCT, la Alcaldía Municipal, así como autoridades de la Basílica de Suyapa y otras instituciones del Estado, consolidando un esfuerzo conjunto de carácter preventivo y operativo.

Durante el encuentro se abordaron temas clave como la gestión de riesgos, control de aglomeraciones, rutas de evacuación, limpieza y saneamiento, accesos restringidos, atención prehospitalaria, regulación sanitaria, la ubicación de medios de comunicación, instalación de torres de monitoreo y vigilancia de la Policía Nacional, control vehicular y despliegue táctico de personal, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna y coordinada ante cualquier eventualidad.

La institución policial reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con todas las instituciones involucradas, destacando que la planificación anticipada y la corresponsabilidad institucional son fundamentales para garantizar que la celebración de la Alborada de la Virgen de Suyapa 2026 se desarrolle en un ambiente de fe, seguridad y tranquilidad para la población. JS