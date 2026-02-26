Policía hondureña mata a fugitivo de retén, quien hirió con arma de fuego a agente

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad de Honduras, a través de un comunicado, informó que este día en Siguatepeque un hombre huyó de un operativo policial y luego al verse acorralado abrió fuego con su arma e hirió a un agente por lo que se respondió y el atacante perdió la vida en el lugar.

El incidente se originó cuando, en el sector de El Higo y el barrio San Antonio, municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, el ocupante de una motocicleta hizo caso omiso a las señales de alto en un retén policial, emprendiendo la huida. Ante esta acción, los agentes iniciaron una persecución con el objetivo de darle alcance.

Al verse acorralado, el individuo desenfundó un arma de fuego tipo revólver y realizó disparos contra los funcionarios policiales, lo que provocó un intercambio de disparos en el lugar.

Un funcionario policial, asignado a la Unidad Metropolitana de Policía Número 16, resultó herido en una de sus piernas y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica. El atacante perdió la vida en el sitio del suceso. Su identidad será determinada mediante el procedimiento médico-legal correspondiente.

En la escena, los agentes procedieron a acordonar el área y decomisaron los siguientes indicios: una motocicleta utilizada por el atacante, presuntamente robada; un arma de fuego tipo revólver; y un paquete que contenía hierba seca, supuesta marihuana.

La Policía Nacional ya inició las diligencias investigativas pertinentes en coordinación con las autoridades de la Fiscalía local del Ministerio Público, a fin de esclarecer de manera objetiva los hechos y garantizar el debido proceso conforme a la ley. (RO)