Policía habilita paso en la RN-20 tras derrumbe en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Agentes de la Policía Nacional restablecieron la circulación vehicular en la carretera RN-20, luego de que un derrumbe bloqueara uno de los carriles.

La acción fue coordinada por la Unidad Departamental de Prevención Número 16 (UDEP-16), cuyos funcionarios removieron parte del material que obstaculizaba la vía.

A las labores también se sumó un grupo de motociclistas que colaboró en la limpieza del tramo y en la regulación del tránsito.

Gracias a la intervención conjunta, el paso fue habilitado en poco tiempo, reduciendo el riesgo de accidentes en este importante corredor vial.

La Policía Nacional exhortó a los conductores a extremar las medidas de precaución durante la temporada lluviosa para prevenir incidentes en carretera. AD