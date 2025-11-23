Policía Fronteriza detiene a guatemalteco con contrabando millonarios en El Florido, Copán

Tegucigalpa — La Policía Nacional informó que detuvo a un ciudadano de nacionalidad guatemalteca, por suponerlo responsable del delito de contrabando, a través de un operativo fijo ejecutado en el Puesto de Control Fronterizo Integrado (PCFI) El Florido, Copán, en el occidente del país.

La totalidad de la mercancía incautada, asciende a 4 millones 151 mil 280 lempiras puesta en el mercado nacional, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades.

La acción policial se desarrolló a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) cuando agentes asignados al puesto fronterizo requirieron una unidad de transporte pesado, que presentaba anomalías en la documentación presentada por el conductor.

El detenido fue identificado como un ciudadano de 44 años de edad, guatemalteco, originario y residente de Chimaltenango, Guatemala.

Al momento de la inspección se constató que la documentación presentada no coincidía con la carga transportada y tras solicitar la apertura del contenedor, los agentes descubrieron mercancía no declarada, lo que dio lugar a su detención por suponerlo responsable del delito de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública de Honduras.

Durante la inspección física se decomisó una importante cantidad de productos no declarados, entre ellos diversas presentaciones de artículos, así como mercancía de polvora variada que incluía 186 metralletas de diferentes tamaños, 1,800 unidades de productos Barrilitos y 7,680 unidades de fósforos.

Los agentes procedieron a coordinar con la Fiscalía de La Entrada, Copán, donde la fiscal de turno, instruyó continuar con el procedimiento correspondiente en conjunto con personal de la DPI y la Administración Aduanera para la inspección, verificación y valorización oficial de la mercancía no declarada. VC