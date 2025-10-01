Policía está enfocada en los viajeros y estructuras criminales no descansan, denuncian transportistas

Tegucigalpa – Luego de un atentado en el punto de taxi de la colonia Kennedy en la capital hondureña, la dirigencia de los transportistas denunció que los policías están enfocados en los viajeros y en la Semana Morazánica, mientras las estructuras criminales atacan a este rubro.

Así lo expresó el dirigente del transporte Wilmer Cálix, quien lamentó lo que sucedió en el punto de taxi de la colonia Kennedy, lo que no tiene otro trasfondo que la extorsión, dijo.

También reprochó que la policía centre esfuerzos en los viajeros y deje de lado al sector transporte.

Las estructuras criminales no descansan y tienen un plan elaborado, alertó.

Exigió a la Policía Nacional capturar a los autores de este atentado y brindar seguridad a todo el rubro del transporte.

Aceptó que hace meses no se sufría de un atentado al sector transporte, pero volvió a suceder y se debe volver a controlar, externó. (RO)